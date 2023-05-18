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Başkan Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

AA

Başkan Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 19 Mayıs'ın, şanlı tarihin önemli bir dönüm noktası ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletiyle özdeşleşmesini en güzel biçimde yansıtan bir gün olarak asla silinmeyecek şekilde belleklere kazındığını belirtti.

Yurdun dört bir taraftan işgal girişimlerine karşı esareti kabul etmeyen Türk milletinin, 19 Mayıs'la birlikte Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve hürriyet yolunda kenetlenmeye başladığını vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Türk milletinin büyüklüğünü, yüksek yeteneklerini, yurt ve bayrak sevgisini çok iyi idrak eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendinden emin bir şekilde Samsun'dan başlayarak hürriyet ateşini dalga dalga bütün yurda yaymıştır. Bu kenetlenme neticesinde kurulan Kuvayi Milliye birlikleri ve daha sonrasında kurulan düzenli Türk ordusu, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olan Büyük Taarruza imza atmıştır. Türk milletini öz vatanında esaret altına almak isteyen sömürgeci güçlerin mütecaviz, pervasız ve küstah işgal girişimleri, tarihin her döneminde hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin bir kez daha sarsılmaz iradesine toslayarak akamete uğramıştır."

Genç, gençlere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yarınlarına büyük bir güvenle emanet edeceğimiz bir genç nüfus potansiyeline sahip olduğumuzu biliyoruz. Günümüzün hız ve dönüşüm dünyasında, hem yurt içinde hem yurt dışında bir yarış içinde olacaksınız. Bu nedenle çağın dinamikleri doğrultusunda kaliteli bir eğitim almanız, değerlerine bağlı, bilinçli ve özgür düşünceli nesiller olarak yetişmeniz çok önemlidir. Daima eşitliğin, adaletin savunucusu olmalısınız. Bununla birlikte sporu hayatınızın bir parçası haline getirebilmelisiniz. Sizleri, değişimin anahtarı, gelişimin itici gücü olarak görüyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamalısınız ki her alanda gelişmiş, istikrar içinde büyüyen, güçlü, demokratik ve müreffeh Türkiye'nin mimarları sizler olacaksınız. Bu vesilelerle bizlere bu cennet vatanı bırakan büyük Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."


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