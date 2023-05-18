Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yoktur." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Ganita'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Trabzon'un, yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğini ve AK Parti'yi seçtiğini belirten Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmış olsa da açık ara farkla Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Trabzonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize ve ittifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Trabzonluların 14 Mayıs'ta ciddi bir katılımla sandığa gittiğine işaret ederek, "Halkımızın teveccühü ile AK Parti'miz 4 vekille Gazi Mecliste Trabzon'u temsil edecek ve Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon'u, Karadeniz'in parlayan yıldızı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bundan sonra Trabzon ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönemin başlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem ki 14 Mayıs'ta 'Durmak yok.' dedik, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı'mızın yanında duracağız. Trabzon'dan Cumhurbaşkanı'mıza rekor desteği hep birlikte vereceğiz. Dosta, düşmana 'Türkiye emin ellerde.' diyeceğiz. Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yoktur. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz."

- "Onların milletle bir olması mümkün değil"

Bakan Karaismailoğlu, milletin acısının acıları, sevincinin sevinçleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim için halka hizmet, hakka hizmettir. Muhalefet bunun ne demek olduğunu tabii ki bilmez, umursamaz. İşte seçimden sonra depremzedeler için söylediklerini maalesef hep birlikte gördük. Onların milletle bir olması mümkün değil. Milletin derdine derman olması da mümkün değil. Maalesef onlar bir koltuk sevdasına tutulmuş, milletten bir kalemde vazgeçmekteler. Ülkemizi batının oyuncağı yapmaktan çekinmiyorlar. Halkımız, suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmekte."

Halkın iki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi bildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Trabzonlular sayesinde, Türkiye sayesinde hem deprem bölgesinde hem tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı hep beraber tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız." dedi.

- "Hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz"

Karaismailoğlu, ülkenin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdiklerini belirterek, Trabzon ve Türkiye genelinde hayata geçirilen projeleri anlattı.

Yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu için de çalışmalara başladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Habur ile Basra Körfezi arası 1200 kilometrelik demir yolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Trabzon'dan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde, Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlantı kuruyoruz. Orta Koridoru da buna entegre ediyoruz." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, bu heyecanla Trabzon hafif raylı sistem hattına da başlayacaklarını kaydederek, "Yılda 15 milyon yolcuya hizmet verecek, 70 bin metrekarelik terminali, 3 bin 200 metre uzunluğunda pisti ile yeni Trabzon Havalimanı'na da başlayacağız. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projemizi de hayata geçireceğiz. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz." dedi.

Yüz yılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Şimdi sizlerle Trabzon'u çok daha ilerilere taşıyacağız. Trabzon'u hep birlikte refah merkezine çevireceğiz. Trabzon'u bir marka kent, cazibe merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "14 Mayıs'ta Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı"

AK Parti'ye oy vermiş olsun, olmasın bu seçimin galibinin Trabzon, Türkiye ve millet olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta milletin değerlerini hiçe sayanlar kaybetti. Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı, milletinin değerlerini sayanlar kazandı. 14 Mayıs'ta gizli pazarlıklarla koltuk kavgasına düşenlerin kaosu kaybetti. 21 yıllık istikrar, güven, cesaret, umut kazandı. 14 Mayıs'ta Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanlarla kol kola gezenler kaybetti. Milletin onurunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyanlar kazandı."

Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteğin daha da artacağını belirterek, "Terör örgütlerinin Türkiye düşmanlarının desteklediği 'Masa takımı' sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacağını şaşırdı. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, bakalım daha ne maskeler takıp milletin karşısına çıkmaya kalkacaklar. Milletimizin feraseti 14 Mayıs'ta bunların maskesini indirdi. 28 Mayıs'ta bir daha gereğini yapacaktır. " diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecektir. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını hep birlikte çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi batıya oyuncak edemezsiniz. Biz o oyunu bozarız. Çünkü biz Trabzon'uz, çünkü biz Türkiye'yiz."

Enerji, heyecan ve inançlarının tam olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecektir. Türkiye üzerinden oyunlar oynamak isteyen terör örgütleri de küresel emperyalistler de sandığa gömülecektir. Milletimiz yine Recep Tayyip Erdoğan diyecektir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da konuşma yaptı.

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