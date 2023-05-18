Of'ta deprem belgeseli gösterimi yapıldı

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar anısına Trabzon'un Of ilçesinde "Afetten rahmete deprem" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, depremin ilk anından itibaren Türkiye'de olduğu gibi ilçede de seferber olduklarını, devlet ve milletin yaraları sarmaya çalıştığını söyledi.

Bu süreçte güçlü bir duruş sergilendiğini aktaran Demirer, "Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Bu gerçeğe göre binalarımızı yapmalı, taşındığımız binaların da depreme dayanıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapmalıyız. Devlet ve millet olarak geçmiş felaketlerde olduğu gibi bu deprem felaketinde de depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim ülkemize ve insanlığa bir daha böylesine büyük afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Depremde Gaziantep'te enkaz altından kurtarılarak ailesiyle ilçeye gelen 11. sınıf öğrencisi Rümeysa Kılıç, yaşadıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından deprem anında ve sonrasında yaşanılanların anlatıldığı belgeselin gösterimi yapıldı.

Programa, Of Belediye Başkan yardımcısı Şevki Saral, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



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