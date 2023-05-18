Akçaabat Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belirlenen program kapsamında ilçede asfaltlama çalışmalarının hız kazandığını belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, gerek şehir merkezi gerekse mahalle yollarının incelenerek ihtiyaca yönelik asfaltladığını ifade etti.

Amaçlarının ilçedeki yaşam standardını artırmak olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

" Mahallelerdeki ana yolların haricinde ihtiyaç hasıl olan tali yollar ve taşıt trafiği yoğun olan yerlerde asfaltlama çalışmalarımız gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz dört bir koldan çalışıyor. Tabii ki asfalt serme çalışmalarında mevsim şartları da büyük önem arz ediyor. Şartlar el verdikçe şehrimiz için durmadan çalışacağız. Akçaabat'a hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkar olmaya gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızda bize destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, milletvekillerimize, Karayolları Bölge ve Genel Müdürlüğümüze, anlayış gösteren, sabırla azimle ve kararlılıkla bekleyen tüm hemşehrilerime, gece gündüz demeden çalışan ekiplerimize ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum."



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