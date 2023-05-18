U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında rahatsızlanan çocuk, KTÜ'de sağlığına kavuştu

TRABZON (AA) - İzmir'de katıldığı U14 Milli Futbol Takımı seçmelerine hazırlanırken rahatsızlanan 13 yaşındaki çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 5 ay önce U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında göğsüne aldığı dirsek darbesi sonucu nefes darlığı yaşayan Koray Yusufoğlu, acilen İzmir'deki bir hastaneye götürüldü.

Tetkiklerde, Yusufoğlu'nun lenf kanallarının yaralanması sonucu akciğer boşluklarında yağlı sıvı birikimi tespit edildi. Ciddi nefes darlığı ve kalp çarpıntısı bulunan Yusufoğlu'na müdahalede bulunuldu.

Geçirdiği operasyonun ardından tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Yusufoğlu, ailesinin talebi üzerine hava ambulansıyla KTÜ Farabi Hastanesi'ne getirildi.

Prof. Dr. Hasan Dinç, Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Prof. Dr. Ali Güner, yaptıkları tetkik ve muayeneler sonucu hastanın karın bölgesinden yapılacak ameliyatın en uygun seçenek olduğunu belirledi.

Girişimsel radyoloji, genel cerrahi ve göğüs cerrahi ekiplerinin katıldığı ve yaklaşık 7 saat süren ameliyatın ardından Yusufoğlu, sağlığına kavuştu.

- "Takip ve tedavimiz sonuç verdi ve Koray sağlığına kavuştu"

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, lenf dokusunun, hava basıncına bağlı hasarının, çok nadir karşılaşılan bir patoloji olduğunu belirtti.

Girişimsel radyolojinin çabası ile yırtık alanları ve patolojiyi tespit ettiklerini aktaran Tekinbaş, şunları kaydetti:

"Cerrahi müdahalemiz, takip ve tedavimiz sonuç verdi ve Koray sağlığına kavuştu. Tüm hastalarımız gibi Koray'ın sağlığına kavuşması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Genç, pırıl pırıl ve gelecekte çok önemli bir sporcu olacağına inandığımız hastamızın probleminin giderilmesi ve gelecekteki normal yaşamına dönmesinin sağlanması, bütün ekibimizi sevindirdi."

- "Bu süreçte bize destek olan herkese çok minnettarız"

Baba Kadir Yusufoğlu da 5 aydır çok ağır bir süreç içerisinde olduklarına işaret ederek, "Evladımız defalarca operasyonlar geçirdi. İzmir'de maalesef şifa bulamadık ve Trabzon'a gelmek durumunda kaldık. Aklımız sürekli çocuğumuzda olmasına rağmen tanımadığınız bir şehirde bulunmanın zorlukları da bizi düşündürüyordu. Fakat gösterilen ilgi, bizi hep evimizde gibi hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin bittiğini belirten Yusufoğlu, şunları kaydetti:

"Bir hafta sonra kontrolümüz olacak. O yüzden daha önce hiç tanımadığımız Trabzonlu bir ailenin evinde misafiriz. Bu, bizim için çok kıymetli. Bu süreçte bize destek olan herkese çok minnettarız. Çok çabaladılar ve oğlumuzun sağlığına kavuşmasına vesile oldular. Hem çocuğumuzun sıhhat bulmasına hem de bizlerin mutluluğuna vesile oldular. Allah, hepsinden razı olsun. Allah, ayaklarına taş değdirmesin."



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