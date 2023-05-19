Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı kurtarıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde ayağı ağaçların etrafındaki çelik tele takılan ayı kurtarıldı.

Bahçekaya Mahallesi'nde ayının ayağının çelik tele takıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ortahisar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iğneyle sakinleştirdikleri ayının ayağına takılan çelik teli kesti.

Ekipler, kamyon kasasına taşıdıkları ayıyı yerleşim yerinden uzaklaştırarak doğaya bıraktı.

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