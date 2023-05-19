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Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA

Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon'daki ilk tören, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Beşirli Spor Kompleksi'nde devam eden törende, bazı öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi, bazıları da halk oyunları, jimnastik, karate ve eskrim gösterileri yaptı.

Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri, yıl içinde spor ve eğitimde başarılı olan öğrencilere plaket ve hediye verdi.

Kutlamalar, aynı alanda organize edilen "Gençlik Ruhu Görsel Sanatlar Sergisi"nin açılışının ardından sona erdi.

- Ordu

Ordu'daki törenler, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'in, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunması ile başladı.

Öğrencilerin şiir okuyup çeşitli türküleri seslendirdikleri tören, halk oyunları ve spor gösterileri ile devam etti. Öğrenciler, tekvando gösterisinin sonunda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlerin adlarını sıralayarak, afetzedeleri andı.

Kutlamalara, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

- Rize

Rize'deki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, öğrenci ve sporcularla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yıldız, Yenişehir Spor Salonu'nda devam eden törende, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm yurtta olduğu gibi, Rize'de de coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve protokol üyelerinin katıldığı kutlamalar, sportif ve tiyatro gösterilerinin ardından tamamlandı.

- Giresun

Giresun'da ilk tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla, Atatürk Meydanı'na kadar "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere ithaf ve armağan edilerek ölümsüzleştirildiğini söyledi.

Bu ithaf ve armağanın gençler için hem büyük bir onur hem de çok önemli ve kutsal bir emanet olduğunun altını çizen Çalgan, "Sizler eşsiz bir kültür ve medeniyetin mirasçıları olarak, tevarüs ettiğiniz bu kıymetli hazinenin gereği sorumluluklarınızı elbette layıkıyla taşıyacak, milletimizin istiklal ve istikbali, izzet ve selameti için kendinizi her an ve durmadan geliştirecek, hızla değişen, dönüşen ve maalesef evrensel değerlere tutunmakta artık güçlük çeken dünya için yeniden ümit ve umut, nefes ve soluk olacaksınız." diye konuştu.

Halk oyunları ile çeşitli spor dallarında gösterilerin yapıldığı törene, Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, Garnizon Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ve "Gençlik Yürüyüşü" ile devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milli İrade Meydanı'ndaki programda, 19 Mayıs'ın büyük sıkıntı ve yoksulluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen milletin, topyekun bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğuna dikkati çekti.

Boks, tekvando, güreş ve halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı kutlamaları, Vali Yılmaz Doruk ve diğer ilgililer takip etti.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile atlıların da eşlik ettiği kortej yürüyüşüne ise vatandaşlar ilgi gösterdi.

Öğrenciler ve sporcular, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam eden kutlamalarda çeşitli gösterilen sundu.

Törenler, milli sporcuların Vali Vekili Ali Recai Yerlikaya'ya günün anısına Türk bayrağı takdim etmesi ile tamamlandı.

- Bayburt

Bayburt'taki ilk törende, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Genç Osman Stadyumu'nda devam eden kutlamada, öğrenciler türkü seslendirdi, halk oyunları gösterileri yaptı.

Jimnastik, tekvando, boks, bilek güreşi ve judo gösterilerinin de gerçekleştirildiği kutlamalar kapsamında, üniversite öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi açıldı.

Törene, Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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