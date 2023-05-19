Çaykara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, İlçe Stadındaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilen tören, gösterilerin ardından sona erdi.

Törene, Kaymakam Muhammet Güzel, Belediye Başkanı Hanefi Tok, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



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