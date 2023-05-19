Trabzon Akvaryum'u bir yılda 293 bin 718 kişi ziyaret etti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında bir yıl önce ziyarete açılan Trabzon Akvaryum, 293 bin 718 kişiyi ağırladı.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 193 metre uzunluğundaki Trabzon Akvaryum'da düzenlediği basın toplantısında, başlangıçta yüklenici firmada olan akvaryumun yüzde 25 hissesini de aldıklarını söyledi.

Akvaryumdan para kazanabilmek için yılda 200 bin ziyaretçiye ulaşılması gerektiğini belirten Genç, "Bugün itibarıyla 293 bin ziyaretçimiz var. Dolayısıyla akvaryum şu anda zarar etmediği gibi, para kazanıyor ve kazandıklarıyla beraber yeni bir cazibe merkezi oldu." dedi.

Genç, 21 kuş türünün de yapılacak bölümde yer alacağını anlatarak, "Bu projeyi akvaryumun kazancıyla yaptığımız gibi, kafeteryamız, mescidimiz ve otoparkımız da var. Akvaryum bize külfet getirmediği gibi, kazandıklarıyla beraber bunları yaptık. Bundan dolayı da mutluyuz. Bu kadar ziyaretçi olmasaydı dahi bizim belediye olarak bunu yapmak görevimizdi." diye konuştu.

Akvaryum ve çevresini cazibe merkezi haline getirmek için 78 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Zor ve çetrefilli bir süreç oldu. Çivi çakmanın bile birçok bürokratik prosedüre tabii olduğu bir alanda biz tünel açtık, o cesareti gösterebildik. Bundan dolayı mutluyum. Bunun yanı sıra şehrin gelişen trendi olan turizme katkı sağladığımız için mutluyum. Belediye başkanı olarak birinci görevimiz bu şehrin insanlarına hizmet etmek, onlara bu tip alanlar oluşturmak. Şehrin de onların da ekonomisini düşünmek ve şehre para girdisini sağlamak zorundayız. Bu da turizmle olur."

Genç, geçen yıl 19 Mayıs'ta açılan akvaryumu 36 bin 913'ü yabancı olmak üzere 293 bin 718 kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

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