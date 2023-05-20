Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.



Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





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