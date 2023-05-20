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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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