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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir otomobilde yapılan aramada, 352,87 gram metamfetamin, 160 sentetik uyuşturucu hap, 10,14 gram kokain ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan S.K, K.M, C.S. ile B.M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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