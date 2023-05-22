Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir otomobilde yapılan aramada, 352,87 gram metamfetamin, 160 sentetik uyuşturucu hap, 10,14 gram kokain ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan S.K, K.M, C.S. ile B.M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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