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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem bir taraftan memlekette huzur ve güven ortamını sağlıyoruz hem de bunun üzerine bu kadar büyük yatırımlar yaparak ülkemizin önünü açıyoruz. İnşallah bu planladığımız işlere, artırarak devam edeceğiz." dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların temsilcileriyle bir araya gelmenin önemine işaret etti.

Hayatın en önemli faktörlerinden birisinin esnaf ve sanatkarlar olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Siz olmadan hayat olmaz. Hayatın idamesi için son derece önemli kurum ve temsilcileriyle beraberiz. Onun bilincindeyiz. Zaten bu bilinç doğrultusunda 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde hizmet vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, önemli bir seçim sürecinin, önemli bir kısmının atlatıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafta sonu da bunun ikinci yarısını tamamlayıp inşallah Türkiye çok büyük bir aydınlık geleceğe kulaç atmaya başlayacak. Tabii önemli süreçler geçiriyoruz değerli arkadaşlar. Sizler de farkındasınız. Artık 21 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük fark var. Bunun önemli paydaşlarından biri de tabii ki esnaflarımız."

Esnafın önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çok önemli bir kesim. İnşallah sizin çalışma şartlarınızın iyileştirilmesi, daha bol kazanç sağlanması, hizmetin kalitesinin artırılması bizim de önceliğimiz olacak. Biz sizlerle beraber çalışacağız." diye konuştu.

- "21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılanlar ortada"

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un gelişerek büyüdüğünü, daha da gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Trabzon için turizmin bir velinimet olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, turizmin daha sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi, 12 aya yayılması konularındaki çalışmalara da önem verdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, kentte yapımı sürdürülen ve hayata geçirilen önemli projeler hakkında da bilgi verdi.

Trabzon'un ve Türkiye'nin, esnafı ve bütün sektörleriyle beraber büyüyeceğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ama Trabzon bu pazar gününden sonra inşallah daha büyük, yıldızı parlayan şehri olacak. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılanlar ortada. Hem bir taraftan memlekette huzur ve güven ortamını sağlıyoruz hem de bunun üzerine bu kadar büyük yatırımlar yaparak ülkemizin önünü açıyoruz. İnşallah bu planladığımız işlere, artırarak devam edeceğiz."

- "Hafta sonu seçimini bütün dünya takip ediyor"

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Partililere verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yoğun bir seçim sürecindeyiz. 14 Mayıs'ta yarım kalan maçı 28 Mayıs'ta bitireceğiz inşallah. Tempoyu hiç düşürmeyeceğiz, tansiyonu hiç düşürmeyeceğiz, aynı motivasyonla devam edeceğiz. Şurada 6 günümüz kaldı, yüksek bir oy oranıyla bütün Türkiye'ye, Trabzon geneli için bir mesaj vereceğiz. Onun için çok önemli ve mukaddes bir işimiz var. Yani vatanımızın ve milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği söz konusu. O yüzden buradan alacağımız sonuç bizi çok memnun edecek."

Karaismailoğlu, dünyadaki bütün mazlumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini konuştuğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafta sonu seçimini bütün dünya takip ediyor. En başta da bütün Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman coğrafya takip ediyor, kazanması için takip ediyor. Ama Türkiye düşmanları da farklı yönden takip ediyor. 14 Mayıs'ta bir oturdular aşağıya, şimdi tamamen yok olacaklar 28 Mayıs'ta inşallah. O yüzden sorumluluğumuz çok büyük arkadaşlar."

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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