Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Arif Boşluk (Dk. 83 Serkan Asan), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Hamsik), Bakasetas, Visca (Dk. 74 Bardhi), Trezeguet (Dk. 88 Lahtimi), Gomez (Dk. 74 Umut Bozok)



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 64 Salih Dursun), Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Lobjanidze (Dk. 75 Colley), Bertolacci (Dk. 75 Nicholas), Ozdoev, Shukurov (Dk. 46 Adnan Uğur), Diagne, Borini (Dk. 82 Kerim Frei)



Goller: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 51 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 87 Serkan Asan (Trabzonspor)







TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.



51. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında Abdülkadir Ömür, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

57. dakikada Larsen'in sağdan ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bu futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Batuhan tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza alanı içinden Bakasetas'ın şutunda, kaleci Batuhan Şen yatarak topun sahibi oldu.

90+3. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Diagne'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



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