Trabzon'da aort kapağı değiştirilen Gümüşhaneli hasta, şikayetlerinden kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Aort kapağında darlık ve yetmezlik olan Gümüşhaneli Hürrem Karakaş, Trabzon'da başarılı geçen operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ikamet eden ve 9 yıl önce açık kalp ameliyatı ile aort kapağı değiştirilen 81 yaşındaki Hürrem Karakaş, KTÜ Farabi Hastanesine başvurdu.

Kardiyoloji bölümünde yapılan değerlendirmede Karakaş'ın aort kapağında ileri derecede darlık ve yetmezlik tespit edildi.

Kalp yetmezliği gelişen, akciğerinde sıvı toplanan ve buna bağlı ciddi nefes darlığı olan hastanın akciğerlerindeki sıvı, göğüs cerrahisi bölümü hekimlerince boşaltıldı.

Ardından kardiyoloji bölümüne yönlendirilen hastaya ameliyatsız aort kapağı değişim işlemi uygulandı.

Prof. Dr. Merih Kutlu ve Prof. Dr. Ömer Gedikli, kapak değişimi işlemini, kardiyoloji hemşire, teknisyen ve anestezi doktorundan oluşan ekiple gerçekleştirdi.

Hasta, bu işlemin ardından bir gece koroner yoğun bakım ünitesinde, bir gece de kardiyoloji servisindeki takibin ardından taburcu edildi.

- "Hastalarımız, kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor"

Prof. Dr. Merih Kutlu, ameliyatsız aort kapak değişimi olan TAVI işleminin, özellikle yaşlı, ek sağlık sorunları bulunan, genel anestezi alması sakıncalı, sağlık durumu ameliyata uygun olmayan, aort kapağında kireçlenme ve bozulma meydana gelen hastalarda, hastalıklı aort kapağı içine yeni kapak yerleştirilen bir işlem olduğunu belirtti.

İşlemin yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Kutlu, şöyle devam etti:

"TAVI, koroner anjiyografi laboratuvarında, göğüs kafesini açmadan, kalp durdurulmadan, kasık atardamarından girilerek gerçekleştirdiğimiz stent işlemine benzer bir işlemdir. Hastayı uyutmadan yaptığımız için anesteziye bağlı ameliyat risklerini de ortadan kaldırıyor. Solunum ve böbrek yetersizliği bulunan ya da daha önce kalp ameliyatı geçiren hastalarda gelişebilecek yeni bir ameliyatın risklerini de önlüyor."

Kutlu, TAVI işlemi sonrası hastaları kontrol amaçlı bir gece koroner yoğun bakım ünitesinde tuttuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla ertesi gün veya bir gün sonra hastanemizden taburcu ediyoruz. Hastalarımız kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor. TAVI işlemlerimizin yapılıp yapılmayacağına kardiyoloji-kalp damar cerrahisi öğretim üyelerinden oluşan konsey karar veriyor. Nitekim 9 yıl önce açık kalp cerrahisi ile biyoprotez aort kapak takılmış, nefes darlığı şikayeti ile polikliniğimize başvuran 81 yaşındaki hastamızın yaptığımız kardiyolojik değerlendirmesinde, aort kapağında ileri derecede darlık ve yetmezlik tespit ettik. Cerrahi olarak takılmış aort kapağının içine kapak içi kapak yerleştirerek ameliyatsız aort kapak değişimi işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

- "Allah hepsinden razı olsun"

Tedavi sonrası şikayetlerinden kurtulan Hürrem Karakaş da yıllardır kalp rahatsızlığından muzdarip olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızlıklarım yeniden artınca KTÜ Farabi Hastanesine başvurdum. Prof. Dr. Merih Kutlu ameliyatsız da çözüm yolları olduğunu söyledi. Bu beni çok sevindirdi. Gerçekten de Merih hocamın dediği gibi hem işlem öncesi hem sonrası hastanede çok konforlu bir tedavi süreci geçirdim. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Allah hepsinden razı olsun."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.