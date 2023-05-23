Trabzon Ticaret Borsası

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat

Sivri 53 53

Yağlı 56 56

Levant 54 54





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