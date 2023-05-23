Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde partililerle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde partililerle bir araya geldi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde partililerle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çapsız şimdi çıkmış başka bir maskeyle milletimize şirin gözükmeye çalışıyor. Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti." dedi.

Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, seçimlere 5 gün kaldığını, yoğun bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplamı yüzde 1'in üzerinde olmayan toplasanız o 4 partiyi, yüzde 1 bile etmeyen partilere 37 milletvekilliği veren bir hesap uzmanı, arkadaşlar. Yani böyle bir kazık yiyen hesap uzmanı olabilir mi dünyada? Şimdi bakmayın sesleri çıkmıyor. Pazartesi günü onların içerisinde kıyamet kopacak. Bunun hesabını CHP'liler ondan soracak zaten. Zor sabrediyorlar, pazara kadar zor sabrediyorlar. Pazar akşamı kıyamet kopacak. Darmadağın olacaklar. Hani birileri 'Tarih yazacağız.' diyorlardı ya tarih olacaklar. İşte öyle 'Sana söz.' diye gelmekle olmaz bu işler. İşte o sözü ispatlayacaksın. Namus sözü vermiştin. Gittin 25 bin kişiyi işten attılar. İşte böyle yalancı olduğun zaman böyle patlarsın işte. 14 Mayıs gecesi oturursun aşağı, gıkın çıkmaz artık. 28 Mayıs'ta sandıkları siz burada patlattığınızda onlar kendiliğinden tarihin tozlu raflarına gideceklerdir. Ondan şüpheniz olmasın."

Milletin Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine güvenmediğini savunan Karaismailoğlu, "Daha bundan birkaç ay önce, günlerce önce çıkıp bu vizyonsuz, çapsız rakibimiz Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çapsız şimdi çıkmış başka bir maskeyle milletimize şirin gözükmeye çalışıyor. Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti. Sen teröristlerle işbirliği yaptın, o Kandil'deki senin kazanmanı açık beyan ortaya attı ve sen ona hiç ses çıkarmadın. Bunları millet çok iyi gördü. O yüzden sana çok güzel bir ders verdi. İnşallah seni de tarihin tozlu raflarına gömecektir 28 Mayıs'ta." şeklinde konuştu.

Dünyanın dikkatinin Türkiye'deki seçimlerde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Dünya lideri seçiyoruz. Öyle diğerleri gibi sekreter seçmiyoruz, dünya lideri seçiyoruz. O yüzden bütün Türk cumhuriyetleri, bütün Müslüman coğrafya, bütün mazlumların coğrafyası Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyor. Öbür tarafta da kimler kazanmamasını bekliyor? Teröristlerle işbirliği yapanlar ve Türkiye düşmanları." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin olduğunu vurgulayan Karaismailoığlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya lideri seçmek bu. Arkadaşlar o da sizlere nasip olacak. Dava arkadaşlarımız olarak sizler buna imza atacaksınız. Bakın 2023 yılı 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açtık. 300 yıl sonra bile oradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçecek, diyecek ki; 'Bu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onun zamanında açıldı.' diyecek ve onun ekibi de sizlersiniz. O yüzden sorumluluğunuz çok fazla. İnşallah dişimizi sıkacağız. Birlik beraberlik olacak. Bir vizyonsuz ve çapsız adama oy verdiklerini milletimize kırmadan, dökmeden anlatacağız, gönüllerine girip beraber olacağız. İnşallah büyük, güçlü, lider Türkiye'de çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız."

Beşikdüzü İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle görüşen Karaismailoğlu, ardından partisinin Şalpazarı ilçe başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyon kulüplerin divan başkanları, Trabzon'da toplandı
YEREL HABERLER Şampiyon kulüplerin divan başkanları, Trabzon'da ...
Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon´da toplandı
YEREL HABERLER Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon´da ...
Trabzon Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, TTSO ve TTB'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç, TTSO ve TTB'yi ...
Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adı ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Türk çayı ihracatı 4 ayda 11,3 milyon doları aştı
YEREL HABERLER Türk çayı ihracatı 4 ayda 11,3 milyon doları aştı
Bakan Karaismailoğlu: Başka maskeler takmaya çalışıyorlar; iş işten geçti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Başka maskeler takmaya ...
Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli Azerbaycan'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli Azerbaycan'da ...
Trabzonspor'da Trezeguet, santrforların toplam gol sayısı kadar skor üretti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Trezeguet, santrforların toplam gol ...
Trabzon'da aort kapağı değiştirilen Gümüşhaneli hasta, şikayetlerinden kurtuldu
YEREL HABERLER Trabzon'da aort kapağı değiştirilen Gümüşhaneli ...
Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük ...
Trezeguet´den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce kötü hissettim
YEREL HABERLER Trezeguet´den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce ...
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 4-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 4-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
Bakan Karaismailoğlu, Maçka ilçesinde partililerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Maçka ilçesinde partililerle ...
Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde basınla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde basınla bir ...
Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Süper Lig´de `Karadeniz fırtınası´
YEREL HABERLER Süper Lig´de `Karadeniz fırtınası´

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.