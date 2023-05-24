Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Türk Hava Yolları'na ziyaret

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindeki heyetin, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret ettiği bildirildi.



TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erkut Çelebi'nin, Trabzon'un coğrafi işaretli ürünleri olan Akçaabat köftesi ve Hamsiköy sütlacı ile Karadeniz somonunun THY menülerinde yer alması talebini, Genel Müdürü Ekşi'ye ilettiği belirtildi.



Ekşi'nin, somonun THY menülerinde yer aldığını, Hamsiköy sütlacı, Akçaabat köftesi ve diğer yöresel ürünlerin menülerinde yer alması için çalışma yapılacağını belirttiği aktarılan açıklamada, Çelebi'nin, Trabzon'da turizmin gelişmesi için Bakü, Tiflis, Tebriz ve Tahran'dan Trabzon'a direkt uçuş talebinde bulunduğu da ifade edildi.

Özellikle Bakü, Tiflis ve Tebriz için uçuşların charter seferleri olarak başlayabileceği, ardından gelen taleplerin yoğunluğuna göre düzenli direkt uçuşlara geçilebileceğini belirten Ekşi'nin, THY'nin bu tür talepleri dikkate aldığını dile getirdiği kaydedildi.







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