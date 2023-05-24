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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulundu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulundu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz, kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern koşullarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak çok önemli bir proje." dedi.

Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulunan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'ye yayılmış örnek şehir hastanelerinin en güzellerinden birinin Trabzon'da kurulmakta olduğunu dile getirerek, "280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz, kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern koşullarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak çok önemli bir proje. 1461 yatak kapasitesiyle Trabzon'u bir sağlık merkezine dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Hastanenin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Trabzon'un ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde 181 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı kalp ve damar cerrahisi hastanesi, 151 yataklı onkoloji hastanesi ile 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak. Ayrıca, şehir hastanemizi bölgede olabilecek en büyük depremlerde dahi hasar almayacak şekilde inşa ediyoruz. Hastanemizin temelinde 762 sismik izolatör yer almaktadır."

Karaismailoğlu, hastanenin kapalı ve açık olmak üzere yaklaşık 3 bin araçlık otoparkının da olacağını aktararak, yapım çalışmalarını, hastaneyi 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete almak üzere hızla ve başarıyla sürdürdüklerini vurguladı.

- "Hastanemiz, Trabzon halkına yakışır olacaktır"

Trabzon'un geleceği için turizmden ticarete, tarımdan üniversitelere kadar pek çok alanda planlamaları olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş, bölgesinde lider Trabzon'un ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılayacak hastanemiz, Trabzon halkına yakışır olacaktır. Trabzon Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yolları da çok önemli. Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin başındayız. Mademki Trabzonlular 'Yola doğru adam ile devam.' diyor, biz de elbette durmayacağız. Trabzon Şehir Hastanesine hafif raylı sistem projesini de bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti kadroları olarak bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yerine getirdik."

- "İnsanımızın sağlığını, hayatını dahi siyasete maalesef alet ettiler"

Karaismailoğlu, İstanbul'da özellikle Kovid-19 salgını sürecince hayati önem arz eden Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığını ifade ederek, İstanbullu vatandaşları mağdur etmemek için kara yolu bağlantısını kendilerinin yaptığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde, bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İnsanımızın sağlığını, hayatını dahi siyasete maalesef alet ettiler. Biz bu kirli siyasetin içine düşmedik." dedi.

Hastaneye ulaşımın hayat meselesi olduğunu, bekletmeye, oyalamaya gelmeyeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme sadece yüzde 5 seviyesindeydi, devirden sonra 24 ay içerisinde işletmeye hazır hale getirdik ve hizmete aldık. Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla milletimizin hizmetine sunduk. Çam ve Sakura Hastanesinin bağlantı yollarını yapmayarak, milletin en ihtiyaç duyduğu zaman ona sırtını dönenlerin kirli zihniyetini halkımız daha nice örnekte görmüştür. Milletimiz bunları inşa edemedikleri hastane yollarından, 'Bedava olacak.' diye millete yalan söyleyip, sonra da yüzde 300 zam yaptıkları toplu taşımadan gayet iyi bilmekte. Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan iyi tanımaktadır."

- "Ülkemizin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdik"

Bakan Karaismailoğlu, CHP'nin başını çektiği masanın etrafında oturanların, milletin çıkarlarını bir kenara bırakarak, terör örgütleriyle kol kola girenlerle işbirliği yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biz halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek olduğuna inanıyoruz. Hamdolsun Allah bize, milletin duası ve desteğiyle hep yanımızda olan bu millete hizmet etme imkanı tanıdı. 14 Mayıs'ta açık ara farkla Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Trabzonlular, 'Durmak yok, yola doğru adamla devam ediyoruz.' dediler. 28 Mayıs'ta da hem Trabzonlu hemşehrilerimiz hem de aziz milletimiz başladığı işi çok daha güçlü bir destekle bitirecektir."

Türkiye ve Trabzon için çok önemli planlamalar olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Yıllar içerisinde durmadan çalıştık, proje ürettik ve bu projeleri hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdik." dedi.

Karaismailoğlu, Trabzon'da yapılan ve yapımı süren önemli çalışmalar hakkında bilgi vererek, Trabzon ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bugüne kadar verilen her sözün arkasında durduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha 'Dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan.' dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak, Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak." diye konuştu.

- "Dün söylediğini bugün inkar edenlere elbette güvenilmez"

Bakan Karaismailoğlu, "28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını rica ediyorum." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda Selo'yu cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Dün söylediğini bugün inkar edenlere elbette güvenilmez."

Trabzon'un rehavete kapılmayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Elbette Reis'ine oyunu verecektir. Bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle 'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan.' diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti'nin icraatlarının da milletine hizmetlerinin de bitmeyeceğini aktararak, "Milletimizin de bize güveni bitmez. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye’yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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