Çaykara'da öğrencilerden Kızılay'a kan bağışı desteği

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TRABZON (AA) - Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaptıkları bilgilendirmelerle insanların Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını sağladı.

Okul rehber öğretmeni Selami Bayraktar ile Kızılay Kan Bağışı Kulübünde görevli öğrenciler, ilçedeki esnafı ziyaret ederek kan bağışı konusunda çeşitli bilgiler paylaştı.

Kan bağışında bulunmak isteyenleri ilçe merkezindeki Türk Kızılay'ın bağış aracına yönlendiren öğrencilere, Kaymakam Muhammet Güzel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de destek verdi.

Kaymakam Güzel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Çamurali, Kızılay standını ziyaretlerinin ardından kan bağışında bulunup çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.





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