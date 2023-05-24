Of'ta LGS motivasyon şenliği düzenlendi

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TRABZON (AA) - Of'ta LGS'ye girecek öğrencilere motivasyon amacıyla yarışma düzenlendi.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya, ilçedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler katıldı.

Çeşitli derslerden 20 sorunun yöneltildiği yarışmada 18 soruyu doğru cevaplayan Pınaraltı Ortaokulu birinci, Mikdat Sarialioğlu Ortaokulu ikinci, Cumapazarı Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral ile İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin verdi.

Kaymakam Demirer, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen idareci ve öğretmenleri de kutladı.





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