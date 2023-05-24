Trabzon'un dolu yağışı etkili oldu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dolu etkili oldu.

Öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, kısa süre içerisinde doluya dönüştü.

Dolu nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların, araçlarını kapalı alanlara çekmeye çalıştıkları görüldü.

Yağışın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

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