Ortahisar Belediye Başkanı Genç muhtarlarla bir araya geldi

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Genç, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, yıl sonuna kadar mahallelere yapılacak proje ve hizmetleri değerlendirdiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin içte ve dışta itibarının arttığını vurgulayan Genç, "Trabzon'da yapılan bütün güzel hizmetlerin baş mimarı, muhtarların muhtarı, baş muhtarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun milletine, memleketine, vatanına, toprağına hizmet aşkı bütün memleketimizin sathında olduğu gibi Trabzon'umuza da yansıdı." dedi.



Genç, 20 senede Trabzon'da yapılan hizmetlere işaret ederek, "Vatandaşlarımızın standartları arttı. Şehirlerimizin ekonomik refahı yükseldi. Bütün bunlar kararlı bir iradeyle birlikte oldu." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilecek desteğin aynı zamanda bütün dünyaya bir mesaj niteliğinde olduğunun altını çizen Genç, muhtarlardan destek istedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve Trabzon Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise "Biz devletimizin yolundan giderek onurlu bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz. 2014'ten beri Türkiye genelinde muhtar camiası olarak ne istemişsek sağlanmıştır, verilmiştir." ifadelerini kullandı.



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