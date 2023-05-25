Trabzon'da yöresel yemekler tanıtıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce etkinlik organize edildi.
İpekyolu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin hazırladıkları kuymak, lahana kavurması, mısır ekmeği ve Laz böreği gibi yöreye özgü yemekler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki programda katılımcılara sunuldu.
Vali İsmail Ustaoğlu, Türk Mutfağı Haftası'nın, geleneksel Türk mutfağının tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Trabzon'da geleneksel tatların yaşatılması için çeşitli organizasyonlar yapıldığını anlatan Ustaoğlu, bu etkinlik sayesinde de yöresel lezzetlerin gün boyu vatandaşlara ikram edileceğini kaydetti.