Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne, sandık sonuçlarını çarpacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nda düzenlediği basın açıklamasında, milli bağımsızlık, bölünmez bütünlük ve ülkenin refahı için 14 Mayıs'ta sandıklara giden Trabzonlulara teşekkür etti.

TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verenlerin, 28 Mayıs'ta yeni bir destan yazacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz, AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin peşine düştük. Madem ki Trabzonlular 14 Mayıs'ta 'Yola devam' dedi, biz de elbette durmayacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kentte devam eden en önemli kara yolu projelerinden birinin Kanuni Bulvarı olduğuna dikkati çekerek, bunun, şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendirdiğini aktardı.

Projede 24 kilometrenin ana yol, 4,5 kilometrenin de bağlantı yollarından oluştuğunun altını çizen Karaismailoğlu, "İş kapsamında ayrıca 18 kilometrelik kavşak kolları ile 17 kilometrelik imar bağlantı yolları da bulunuyor. 24 Nisan'da Çatak ile Yenicuma kavşakları arasını hizmete açtık. Bu kesimde 223 metrelik Çatak aç-kapa tüneli ve toplam uzunlukları 1044 metre olan Bahçecik 1-2-3 köprüleri, 535 metrelik Bahçecik Tüneli, 385 metrelik Cephanelik Kavşak Köprüsü de yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 18 kilometresi tamamlanan projede mevcut sinyalizasyon bulunan kavşakların kaldırılarak kesintisiz trafik akışı sağlandığını, Değirmendere bağlantısının tamamlanmasıyla Trabzon sahil geçişine güçlü bir alternatif oluşacağını belirtti.

Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon'u, Karadeniz'in parlayan yıldızı yapacaklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir tamamlayacak, milletimize sunacağız. Yatırımlarımızla Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini arttıracağız. Trabzon'u çok daha ilerilere taşıyacağız. Trabzon'u hep birlikte refah merkezine çevireceğiz. Trabzon'u bir marka kent, cazibe merkezi yapacağız. 14 Mayıs'ta açık ara farkla Cumhurbaşkanımızın yanında olan Trabzonlular, 'Durmak yok, yola doğru adamla devam ediyoruz' dedi. Trabzonlular, 'İstikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam' dedi. 21 yıldır milletimizle bir olduk. Vatanımızı en iyi hizmetlerle donatmak için canla başla çalışıyoruz. Milletimiz bize inanıyor, Trabzonlular bize güveniyor. Biz bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk, milletimiz de bunu gördü."

- "İkinci turda sesimiz daha gür çıkacak"

Adil Karaismailoğlu, millete giden hizmetlerden rahatsızlık duyanların olduğunu dile getirerek, "Ülkemize çağ atlatan, istihdamı, ticareti, turizmi canlandıran her projemize saldıranlar,

yüreğinde koltuk sevdasından başka bir şey taşımayanlar karşımızda. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz bu oyunu bozdu, Trabzonlular bu oyunu bozdu. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak, Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz.

Bugün, 2002 Türkiyesi ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür." ifadesini kullandı.

Pazar günü yapılacak seçimlerde kimsenin rehavete kapılmadan sandıklara giderek oy kullanacağına inandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle, 'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyecek. Biz de onun liderliğinde kentimize vefa, gönül ve hizmet borcumuzu ödemek için çalışacağız. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne, sandık sonuçlarını çarpacağız. 'Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi Batı'ya oyuncak edemezsiniz' diyeceğiz. 'Çünkü biz Trabzon'uz, çünkü biz Türkiye'yiz' diyeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halktan aldıkları destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.