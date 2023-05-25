Of'ta Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde Emine Çakır Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçe sahilindeki tesiste organize edilen etkinlikte, Of'a hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.



İl Müftüsü Selami Aydın ise velilere, ülkenin geleceği olan çocuklara sahip çıktıkları için teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz'ın da katıldığı program, öğrencilerin çeşitli sunumlarının ardından tamamlandı.

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