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"Arşivdeki Trabzon" adlı kitap tanıtıldı

AA

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan "Arşivdeki Trabzon" isimli kitap tanıtıldı.

"Arşivdeki Trabzon" adlı kitap tanıtıldı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan "Arşivdeki Trabzon" isimli kitap tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı Fatih Erol'un araştırmaları sonucu hazırlanan kitapta, 1930 ile 1980 yılları arasında Trabzon Belediyesi'nin şehrin önemli konularıyla ilgili meclis tutanakları, zabıtları ve bu konularla ilgili o dönemde yerel basında çıkan haberler yer alıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik Kütüphanesi önünde düzenlenen törende, şehirlerin tarihi geçmişinin ve değerlerinin bir kurumsal hafızada yaşatılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, göreve geldiği günden beri şehrin tarihi kimliğine önem verdiğini aktardı.

Genç, kitabın şehrin ilim, irfan, kültür hayatı ve arşivine kıymet kattığını belirterek, aynı zamanda belediye bünyesinde yayınlanan 23'üncü eser olduğunu kaydetti.

Eseri hakkında bilgi veren Fatih Erol ise şehre ilişkin en eski arşivin Trabzon Belediyesi'nde olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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