Of'ta öğretmen ve idarecilere Başarı Belgesi verildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen ve idarecilere Başarı Belgesi verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, başarılı çalışmaları dolayısıyla belge almaya hak kazanan idareci ve öğretmenleri tebrik etti.



Başarıyı artırmak için moral ve motivasyonu yükseltmeye çalıştıklarını vurgulayan Kabahasanoğlu, "Aldığımız ödüller, yarına bırakacağımız kalıcı güzelliklerdendir. Bu belgeler bir nevi çalışmalarımızın manevi karşılığıdır. Bundan sonra da çalışma azim ve gayretinizi artıracağınıza ve daha güzel işlere imza atacağınıza inanıyorum." dedi.



Kabahasanoğlu, idareci ve öğretmenlere belgelerini sundu.



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