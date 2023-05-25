Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

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TRABZON (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, olay tarihinde Hopa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru S.B, olay tutanağında imzasının bulunmasının sorulması üzerine, imzanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da gerçekleştireceği miting nedeniyle, Başbakanlık korumalarının miting alanında mihmandarlığından sorumlu olduğunu anlatan S.B, olaylar başladıktan sonra kendisinin de biber gazına maruz kaldığını ve fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kendisinin olaylara müdahalede bulunmadığını savunan S.B, protesto eden grubun saldırması üzerine çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya tanık olarak katılan dönemin Artvin Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili H.T, olaylar büyüyünce grup tarafından polislerin üzerine taş ve sopa atıldığını, olayda Başbakan korumalarından birinin de ağır yaralandığını dile getirdi.

Lokumcu'yu tanımadığını, olayların ardından vefat ettiğini duyduğunu anlatan H.T, olaylar sırasında kendisinin de gaz kullandığını ve gaz kapsülünün elinde patlaması sonucu yine elinden yaralandığını söyledi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlanan polis S.D. ise pankart asan grubun, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere kalas ve yangın tüpleriyle saldırdığını, dönemin Hopa Emniyet Müdürü Fatih Ünlü'nün anonsla dağılmaları yönünde uyardığını, Lokumcu'nun da içinde bulunduğu grubun dağılmaması üzerine önce su, sonra gazla müdahale edildiğini kaydetti.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlanan tanık 112 görevlisi G.Ç. de olayların ardından yürüyerek, bilinci açık şekilde ambulansa gelen Lokumcu'nun, şiddetli göğüs ağrısı olduğunu kendilerine söylediğini aktardı.

G.Ç, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Lokumcu'yu Hopa Devlet Hastanesi'ne getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, dosyadaki görüntülerin ham hallerinin istenmesine, bilirkişi ve keşif talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken, olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, bu mahkemenin "görevsizlik kararı" üzerine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

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