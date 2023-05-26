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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da gazetecilerle buluştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da gazetecilerle buluştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5 bin şantiye ve 700 bin çalışan arkadaşımızla hiçbir kesintiye uğramadan ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımız ve işletmede olan bütün sektörlerimiz saat gibi işlemeye devam ediyor." dedi.

Ortahisar ilçesindeki otelde yerel ve ulusal medya temsileri ile bir araya gelen Karaismailoğlu, seçim sürecinin başlangıcından itibaren Trabzon'da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, demokrasinin olmazsa olmazı seçimler için vatandaşlara bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattıklarını, her konuya açıklık getirerek böylece bilinmeyen veya sorgulanamaz hiçbir konu bırakmadıklarını kaydetti.

Hazırlanan master planları kapsamında her çalışmanın düzenli bir şekilde ilerleyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "5 bin şantiye ve 700 bin çalışan arkadaşımızla hiçbir kesintiye uğramadan ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımız ve işletmede olan bütün sektörlerimiz saat gibi işlemeye devam ediyor. Onların da buradan yönetim ve idaresini sağlamaya çalıştık. Kara, hava, demir ve deniz yollarında yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu Türkiye'nin gelmiş olduğu güçlü tarafını gösteren önemli bir ayrıntıdır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için mücadelenin devam ettiğine dikkati çekerek, Bakanlığına bağlı ekiplerin depremden etkilenen illerde yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Dünyanın, Türkiye'deki olağanüstü projeleri ve çalışmaları gıptayla izlediğini dile getiren Karaismailoğlu, "Son 1 ay içerisinde Türkiye'nin her tarafında onlarca, yüzlerce proje açılıp milletimizin hizmetine girdi. Ama biz onların hiçbirine tören düzenlemedik, 'Yeter ki milletimiz kullansın, daha uygun bir zamanda gelirsek bakarız.' dedik. Sessiz sedasız çok iş bitiyor ve milletin hizmetine sokuluyor." ifadelerini kullandı.

- "Yeni Trabzon Havalimanı'nın inşaatına yakın zamanda başlayacağız"

Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı süren çalışmalar hakkında da bilgi vererek, 2025'te hizmete girmesi beklenen Trabzon Şehir Hastanesi'nin, Türkiye'nin en önemli hastanelerinden biri olacağını, otel konforunda hizmet vereceğini söyledi.

En önemli sektörlerden biri olan turizmde hizmet kalitesini en yüksekte tutabilmek için planlamalar yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni Trabzon Havalimanı'nın inşaatına yakın zamanda başlayacağız. Dünyanın en özel havalimanlarından bir tanesi olacak. 21 yıldır AK Parti eser ve hizmet siyaseti yapıyor. Bu projeleri, bugün bir defa yapıyorsunuz yüküne ve maliyetine katlanıyorsunuz. Ancak bunları yüzyıllarca kullanacaksınız. Bugün Zigana Tüneli'nin girişinde '2023 Recep Tayyip Erdoğan' yazıyor. 200 yıl sonra bizim torunlarımızın torunları oradan geçerken, o imzaları görecekler. O yüzden bu işler çok kıymetli bir mühürdür aslında."

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağını, seçimlerin, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı adayı olarak bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri bulunuyor. Karşısında maalesef demokrasinin gereği olarak bir tane aday var. Aslında ikisinin yan yana koyulması abesle iştigal ama demokrasinin zorunluluğu. Türkiye'ye 21 yıldır yaptıkları, güçlü lider ve dünyadaki Türkiye'nin gelmiş olduğu bir konum var. Bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı ve vizyonu olmayan, ileriye dönük hiç planı olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemize sıkıntılar yaşatmış bir aday. Başkanlık yapmış olduğu partinin belediyelerinde adeta milletine zulüm çektiren bir aday karşımızda."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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