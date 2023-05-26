Trabzonspor´da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, pas çalışması ile devam eden antrenmanı aerobikle tamamladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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