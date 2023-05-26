SEDDK Başkanı Eroğlu, Trabzon TSO'nun üyeleriyle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Asrın felaketi dediğimiz yerde 10 tane ilde toplam ödediğimiz 76 milyar liranın 73 milyarını biz dünyaya transfer ettik, sigorta böyle bir şey." dedi.

Eroğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) mayıs ayı meclis toplantısında, oda üyelerine sigortacılık hakkında bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilde sigortalılık oranlarının düşük olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asrın felaketi dediğimiz yerde 10 tane ilde toplam ödediğimiz 76 milyar liranın 73 milyarını biz dünyaya transfer ettik, sigorta böyle bir şey. Fakat üzüntümüz şu, keşke sigortalılık oranı daha yüksek olsaydı. Keşke biz reel sektörün, iş insanlarının daha fazla sigorta teminatlarını ödeyebilseydik. Hükümetimize ve reel sektörümüze daha az yük binseydi. Bu oran sürdürülebilir değil, hepimizin seferberlik mantığıyla bir araya gelip ticaret odaları, sanayi odaları, dağıtım kanalları, sigorta vesaire."

Bir olası Marmara depreminin konuşulduğunu dile getiren Eroğlu, "Bilim adamları söylüyor, bu olacak. Sadece bir zamanlama meselesi. Bu deprem gelmeden sigortalılık oranlarını artırıp, bu depreme hazırlıklı olmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir." diye konuştu.

Eroğlu, Türkiye'nin sigortalılık oranının artması gerektiğini vurgulayarak, dünyada sigortalılık oranının yüzde 25'lerde, Türkiye'de yüzde 5'lerde olduğunu ifade etti.

Yaşanan felaketten sektör olarak da çok ders çıkardıklarını anlatan Eroğlu, "Regülatör olarak satılan poliçelerin muhteviyatı konusunda mutlaka karşılıklı mutabakatı öne çıkartan, reel sektörün aldığı poliçenin teminatından emin olduğu, riski tamamladığı, 'okudum, anladım' tarzında bir sürece girilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü günün sonunda deprem olduğunda ama bunu vermiştim diye karşılıklı bir mücadele bir kayıp hem sigorta şirketini hem de reel sektörü yoruyor. İnşallah bu yazı çalışarak geçirip bunu çok hızlı şekilde Meclisimiz de çalışmaya başladığında hepsini adım adım uygulamaya alacağız." diye konuştu.

TSO Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren, Eroğlu'na teşekkür plaketi verdi.

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