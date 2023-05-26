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Trabzonspor, Trabzon Kent Sempozyumu'na destek verecek

AA

Trabzonspor, Trabzon Kent Sempozyumu'na destek verecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 7-9 Kasım tarihlerinde yapılacak "Trabzon Kent Sempozyumu"na destek vereceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliğine bağlı yaklaşık 15 bin üyesi bulunan odaların başkanlarından oluşan Trabzon İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin bordo-mavili kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ve yönetim kurulu üyesi Derviş Köz'ün yer aldığı görüşmede, Trabzon'un en önemli markası Trabzonspor'un da sempozyumda yer almasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas, spor, sanat ve özellikle de futbol kenti Trabzon için Trabzonspor'un her alanda pozitif etki yapan bir güç olduğunu vurgulayarak, sempozyum için oluşturulacak yürütme kurulunda yer alıp gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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