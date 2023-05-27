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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Elvan Saliha Karahasan, AA muhabirine, 15-26 Mayıs tarihleri arasında yurt içinden ve yurt dışından festivale katılım sağlayan birçok oyunu Trabzonlularla buluşturduklarını söyledi.

Karahasan, festivalin son günü İzmir Devlet Tiyatrosunun oyuncuları tarafından hazırlanan "Moira'nın Gece Döngüsü" adlı oyunun restorasyondan geçerek günümüze kazandırılan Kızlar Manastırı'nda sahne alacağını ifade etti.

Kızlar Manastırı'nın önemine değinen Karahasan, şunları kaydetti:

"Manastırdaki program bizler için ayrı bir önem taşıyor. Trabzon'da muhteşem bir atmosferdeyiz. Böylesine çok önemli tarihi bir mekanı festivalle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Moira'nın Gece Döngüsü' oyunu ile kapanışımızı yapacağız. Manastırda iki oyunumuz sahne aldı. Diğer taraftan da Haluk Ongan Sahnesi'nde de yine farklı bir oyunumuz sahne alıyor."

Karahasan, festivalde emeği geçen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve TDT ekibine teşekkür etti.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut da TDT tarafından düzenlenen festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Festivalin yıllarca devam etmesini diliyorum. 23 yıldır düzenlenen bir festivale davet edilmek ve Kızlar Manastırı gibi tarihi bir dokunun içerisinde oyunumuzu sahnelemekte bizi çok mutlu edecek." dedi.

Ulukut, oyununun 3 yıl önce düzenlenen yarışmada birinci olarak sahneye taşındığını belirtti.

Festival yer alacak Richard Nash'ın yazdığı "Yağmurcu" adlı oyunun yönetmeni Aclan Büyüktürkoğlu, "Trabzonluların desteği, katkısı, dikkatleri ve oyunları beğeniyle izlemeleri beni mutlu etti. Festivalin uzun yıllar devam edeceğine eminim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erkan Canlı'nın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Moira'nın Gece Döngüsü" oyunu sahnelendi. İnsanın kaderinden kaçıp kaçamayacağı sorusunu ele alan oyun, kaçırdığı aşk fırsatını zamanda yolculuk yaparak yeniden elde etme fırsatı bulan bir adamın öyküsünü anlatıyor.

Oyun sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile Karahasan festival anısına oyunculara ve Ulukut'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Festivale İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile çok sayıda davetli ve tiyartosever katıldı.

Festivalde, İstanbul, Erzurum, Ankara ve İzmir devlet tiyatroları ile katılımcı ülkelerden Azerbaycan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan ve İtalya'nın oyunları sanatseverlerle buluştu.

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