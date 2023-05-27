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Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk hedeflerini anlattı:

AA

Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk hedeflerini anlattı:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Arif Boşluk, ilk hedefinin ümit milli takıma, sonra da A milli takıma seçilerek sol bekte oynamak olduğunu belirterek, "Beni oraya uygun görürlerse, ben de o formayı giyersem tekrar geri vermek istemem tabii ki." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un genç oyuncusu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın altyapısında yetişen Arif, altyapıdan çıkıp başarılı olan veya sönüp giden genç oyuncular olduğuna işaret ederek, şans ve çok çalışması sayesinde daha da iyi duruma geleceğini vurguladı.

Genç futbolcu, Hollanda'nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın kendisi için olumlu bir örnek olduğunun altını çizerek, "Şans benim yüzüme güldü. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Tabii ki eksiklerimin olduğunu ve daha çalışmam gerektiğini biliyorum. Beni burada tutup tutmamak hocamızın elinde. Ben kendime güveniyorum, o da bana eğer güvenirse yüzünü kara çıkaracağımı düşünmüyorum. O nasıl uygun görürse, ben de öyle oynamaya devam edeceğim." diye konuştu.


- "Çalışmayı bırakırsam biterim"

Altyapıda olduğundan daha çok çalıştığını dile getiren Arif, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten, 'Ben oldum' dersem, bitmiş olduğum zamandır. Çalışmayı bırakırsam biterim. Antrenmanda bence en önemli şey baskıyı kaldırabilmek, bir hata yaptığında futbolcunun sana bir şey demesinden korkmamak lazım. Biri sana bağırdığında, 'Ben yapamıyorum dersen' o baskıyla antrenmanın kötü bitiyor. Baskıyı kaldırabiliyorsan zaten yeteneğin olduğu için buradasın. Yeteneğini gösterdiğin zaman ve kendine güvendiğinde her şey oluyor zaten."

David Alaba ve Alphonso Davies'i örnek aldığını vurgulayan Arif, Trabzonspor'da başarı göstererek İngiltere Premier Lig gibi önemli organizasyonlarda forma giymek istediğini aktardı.

Her zaman büyük maçları kazanmayı istediklerine işaret eden Arif, ligin 34. haftasında forma şansı bulduğu Fenerbahçe maçını kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Arif, milli takımda sol bek formasını başarıyla taşımak istediğini ifade ederek, "Altyapıda da milli takımlara gittim. Genelde o süreleri talihsiz geçirdim. Şimdi ilk hedefim ümit milli takım, sonra A milli takım. Sol bekte oynamak istiyorum. Beni oraya uygun görürlerse, ben de o formayı giyersem tekrar geri vermek istemem tabii ki." ifadelerini kullandı.

Son haftalardaki maçlara çok ilgi göstermeyen bordo-mavili taraftara çağrıda bulunan Arif, şunları kaydetti:

"Trabzonspor taraftarı normalde çok güzel bir taraftar. İyi oynadığın zaman her zaman arkanda olan bir taraftar. Bizi de üzüyor stadı böyle boş görmek. Geçen sene şampiyonluğa giderken her yer doluydu, futbolcuların daha iyi oynamasına neden oluyordu. İster istemez herkes kendini iyi hissediyordu. Şu an belki de olduğumuz durumdan dolayı bizi yalnız bırakıyorlar ama seneye böyle olacağını düşünmüyorum. Herkesin tekrardan aynı desteği göstereceğine inanıyorum."

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