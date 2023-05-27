Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir tarafta milletin gönlüne girmiş ve 21 yıldır milleti için neler yaptığı ortada olan bir dünya lideri, diğer tarafta da hayatı başarısızlıklarla dolu, tamamen beceriksiz ve CHP'li belediyeler eliyle yönettiği belediyelerle vatandaşlara zulmeden bir cumhurbaşkanı adayı var." dedi.

Karaismailoğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen, "Cumhur İttifakı Gençlik Buluşması"nda, bu seçimin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek seçimde sadece Türkiye'nin değil bütün Türk cumhuriyetleri, Müslüman coğrafya ve bütün mazlumların Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oranla seçilmesini beklediğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunun karşısında da bütün Türkiye düşmanları, Türkiye ile hesapları olanlar da karşımızdaki vizyonsuz, beceriksiz ve çapsız bir cumhurbaşkanının seçilmesini istiyorlar. Türkiye'yi uzaktan kumanda etmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.

Karaismailoğlu, seçimin öneminin altını çizerek, "Onun için bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bir tarafta milletin gönlüne girmiş ve 21 yıldır milleti için neler yaptığı ortada olan bir dünya lideri, diğer tarafta da hayatı başarısızlıklarla dolu, tamamen beceriksiz ve CHP'li belediyeler eliyle yönettiği belediyelerle vatandaşlara zulmeden bir cumhurbaşkanı adayı var." ifadelerini kullandı.

- "Eren Bülbül'ü öldüren teröristlerle işbirliği yapıyorlar şu anda"

Muhalefetin iktidara gelmek için herkesle, her türlü platformlarda Türkiye düşmanları ile pazarlık yaptığını savunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Eren Bülbül yaşasaydı 14 Mayıs'ta ilk oyunu kullanacaktı, yarın da ikinci oyunu kullanacaktı. İşte bu seçim o kadar önemli. O sandığa gittiğimizde, gençler Eren Bülbül'ün resmini önüne getirsin. Eren Bülbül'ü öldüren teröristlerle işbirliği yapıyorlar şu anda. O inlerinde geberttiğimiz teröristler yurt dışından işaret vererek, karşımızdaki ittifakı destekliyorlar. İnşallah bu oyunu milletimiz bozacak. O yüzden sorumluluğumuz çok büyük. 'Türkiye Yüzyılı' dedik. İşte, Türkiye'nin yüzyılının seçimi bu. 'Ya bu teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.' dedik."

Karaismailoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir Trabzonlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na niye oy verir? Biz dünyada beceriksizlikte, çapsızlıkta ve vizyonsuzlukta lider arıyorsak tamam, Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir ama demokraside seçimler olmazsa olmazdır. Gönül isterdi ki rakiplerimizin de bizim gücümüze yakın güçleri olsun ama hiç yan yana getirilemeyecek iki kişiyi maalesef demokrasi gereği karşımızda rakip olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim akşamı CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağına inandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Yarın akşam Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir oranla Cumhurbaşkanı olduktan sonra asıl karşı taraftaki gürültüyü siz görün. Önce CHP'de kıyamet kopacak." dedi.

Karaismailoğlu, 28 Mayıs'tan sonra bütün taşların ortaya döküleceğini belirterek, "Ama biz işimize bakacağız, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için oy vereceğiz. İnşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaktır. İşte o planlamaları yapıyoruz biz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Önce CHP'de kıyamet kopacak, sonra da diğerlerinde
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Önce CHP'de kıyamet kopacak, ...
Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk hedeflerini ...
Trabzonspor'da 3 eksikli idman; Gbamin sakatlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 3 eksikli idman; Gbamin sakatlandı
Nenad Bjelica: Takıma çok iyi oyuncular katacağız
YEREL HABERLER Nenad Bjelica: Takıma çok iyi oyuncular katacağız
Trabzonsporlu Arif Boşluk: Milli takımın sol beki neden ben olmayayım
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Arif Boşluk: Milli takımın sol beki ...
Baba ve oğlu "taş adam" sendromu ile mücadele ediyor
YEREL HABERLER Baba ve oğlu "taş adam" sendromu ile mücadele ediyor
"23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona ...
Sanatçı Sinan Akçıl Trabzon'da konser verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Sinan Akçıl Trabzon'da konser verdi
Trabzonspor, Trabzon Kent Sempozyumu'na destek verecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Trabzon Kent Sempozyumu'na destek ...
Trabzon'da 612 bin 387 seçmen oy kullanacak
YEREL HABERLER Trabzon'da 612 bin 387 seçmen oy kullanacak
SEDDK Başkanı Eroğlu, Trabzon TSO'nun üyeleriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER SEDDK Başkanı Eroğlu, Trabzon TSO'nun üyeleriyle bir ...
Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor´da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak
YEREL HABERLER KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi karıştırmaya aday olmuş bir rakiple mücadele ediyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi karıştırmaya aday ...
Metin Lokumcu davasında, olay yerinde keşif talebine mahkemeden ret
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasında, olay yerinde keşif talebine ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kara yolu işçileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kara yolu ...
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da artacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza ...
Of'ta öğretmen ve idarecilere Başarı Belgesi verildi
YEREL HABERLER Of'ta öğretmen ve idarecilere Başarı Belgesi verildi
Trabzon'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da sağanak etkili oldu
"Arşivdeki Trabzon" adlı kitap tanıtıldı
YEREL HABERLER "Arşivdeki Trabzon" adlı kitap tanıtıldı
Of'ta Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Of'ta Kur'an Kursu öğrencileri yıl sonu etkinliğinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.