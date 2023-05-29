Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü.

Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde 3 bloklu bir sitenin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle duvardan kopan kaya parçaları, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, çökme anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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