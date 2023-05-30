Trabzon'da "13. Uluslararası Sanat Günleri" 1 Haziran'da başlayacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "13. Uluslararası Sanat Günleri"nde el sanatları, karikatür ve fotoğraf sergileri, şiir ve imza günleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, yaptığı yazılı açıklamada, yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki sahne, görsel, yazım ve el sanatları alanlarında önemli kişilerin etkinliklerde yer alacağını belirtti.

Trabzon Sanatevi'nin bahçesinde ücretsiz ve herkese açık olacak programlar organize edileceğini vurgulayan Taç, Uluslararası Sanat Günleri'nin çizgisini her yıl daha da yukarıya çıkarma gayreti içinde olduklarını aktardı.

Taç, etkinliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden oyuncu Ertan Saban ve Hüseyin Köroğlu, televizyonlara çektiği önemli dizilerden bildiğimiz NTC Medya'nın sahibi, yapımcı Mehmet Yiğit Alp, edebiyat dünyasından yazar Sibel Türker, yazar Irmak Zileli, şair-yazar Altay Öktem, halk bilimci Çağla Yılmaz gibi isimler bizlerle birlikte olacak. Sanatın tüm disiplinlerini kapsayan ve geleneksel hale getirilen Uluslararası Sanat Günleri'ni, ekonomik şartların daha da artan zorlukları altında gerçekleştirmeyi başarmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz."

Organizasyona katkı sağlayan kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür eden Taç, "Bunca emekle hazırlanan programlarımızda, değerli sanatseverlerin salonları doldurmalarını istiyoruz. Etkinlikler, ağırlıklı olarak Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da ve bahçesinde, Gürcistan Kanudosi Caz Grubu'nun konseri ve kapanış konserimiz Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçede el sanatları, karikatür ve fotoğraf sergileri, şiir ve imza günleri ile salon programlarının yapılacağı etkinliklere yoğun katılım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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