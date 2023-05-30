Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolculardan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:



"Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırında darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır."





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