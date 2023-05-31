Trabzon'da yapımı süren Kara Salyangozu Yetiştirme Tesisi 15 kişiye istihdam sağlayacak

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle Geçit Mahallesi'nde yapımı süren Kara Salyangozu Yetiştirme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.



Genç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile gerçekleştirdiği incelemelerde, yapımı büyük ölçüde tamamlanan tesisin Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma niteliği taşıdığını belirtti.



Bölgenin iklim şartlarının kara salyangozu yetiştirmeye çok uygun olduğuna işaret eden Genç, tesisin tamamlanıp faaliyete geçmesiyle yılda 5 milyon yavru salyangoz yetiştirileceğini aktardı.



Genç, kozmetik ürünlerinde kullanılan salyangoz salgısının üretimi açısından önemli değere sahip olacak tesis hakkında şu bilgileri paylaştı:



"Krem yapımında kullanılmak üzere 100 kilogram salyangoz salgısı ve ihracat amacıyla yılda 20 bin kilogram salyangoz üretilecek. Bu da ciddi bir gelir kaynağı demek. Tesiste kuluçkahane ve üretim alanları var. Projenin devamında bölgede doğadan toplama yoluyla salyangoz ticareti yapan özellikle kadın çiftçilerin üretim tesisi kurması teşvik edilecek."

Tesisin 15 kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Genç, 400 metrekaresi kapalı olmak üzere 2 bin metrekare alana kurulacak tesiste yılda yaklaşık 3 milyon lira gelir hedeflediklerine dikkati çekti.



Genç, kara salyangozu yetiştiriciliğiyle ilin tarımsal ürün yelpazesine yeni bir ürün kazandıracaklarını, kara salyangozculuğunu bölgenin önemli bir potansiyeli haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



DOKAP'ın Ortahisar Belediyesinin çok önemli bir proje paydaşı olduğuna vurgulayan Genç, tesisin yapımı için DOKAP tarafından 1 milyon 120 bin lira ödenek tahsis edildiğini, 1 milyon 977 bin lira sözleşme bedeliyle ihale edilen tesis için şu ana kadar 2 milyon 18 bin 359,23 lira harcama yapıldığını belirtti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.