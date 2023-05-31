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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen Trabzonspor, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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