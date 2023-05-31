Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

TRABZON (AA) - Türkiye'den yılın ocak-nisan döneminde 20 ülkeye 3 milyon 880 bin 628 dolarlık hamsi satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden yılın ilk 4 ayında 656 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 3 milyon 880 bin 628 dolar gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, hamsi ihracatının, 703 ton karşılığı 3 milyon 701 bin 436 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 7 azaldığını, değer bazında ise yüzde 5 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, hamsi satılan 20 ülke arasında Fransa'nın ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Ülkemizden bu dönem Fransa'ya 1 milyon 475 bin 294 dolarlık, Belçika'ya 968 bin 258 dolarlık ve ABD'ye de 413 bin 635 dolarlık hamsi ihraç edildi." dedi.

Hamsi ihracatındaki ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, İsveç, Irak, Lübnan, Malezya ve Somali'ye de bu dönemde hamsi satıldığını bildirdi.

Gürdoğan, Trabzon'dan ise 4 aylık dönemde Almanya, İsveç ve Kanada'ya toplam 137 bin 419 dolarlık hamsi gönderildiğini söyledi.



Bu sezon hamsinin küçük boyda olması nedeniyle yeterli avlanma yapılmadığını, tüm ürünlerde olduğu gibi hamside de sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu belirten Gürdoğan, "Yeterli ve sürdürülebilir hamsi avcılığı için bir sezon hamsi avlanma yasağı getirilmesi halinde hamsi daha büyük boya ulaşacaktır. Hamsinin daha büyük boya ulaşmasıyla kaliteli ürün ve dolayısıyla işlenmiş ürün elde edileceği için bu durum ihracata da olumlu yansıyacaktır." dedi.

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