Çenesinde çıktıktan 19 yıl sonra elmacık kemiğinde saptanan tümörden yine kurtuldu

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde ameliyat edilen 54 yaşındaki Seringül Karakaya, 19 yıl sonra tekrarlayan kanserle savaşını yine kazandı.



KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2004'te çene kemiğindeki kemik tümörü nedeniyle Farabi Hastanesi'nde ameliyat edilen Karakaya, 19 yıl süren periyodik takiplerinde sağlıklı şekilde hayatına devam etti.

Bu yıl mart ayında yüzünün sağ yarısında şişlik fark eden ve hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne (KBB) başvuran Karakaya'nın yapılan tetkiklerinde, tümörün bu kez yüzündeki elmacık kemiğini etkilediği belirlendi.

Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu tarafından değerlendirilen Karakaya, tümörün vücudunun başka yerine sıçramadığının belirlenmesinin ardından ameliyata alındı.

Operasyonla elmacık kemiğiyle birlikte tümör de çıkarılan Karakaya, yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra sağlığına kavuştu.

- Yara iyileşmesi başarılı şekilde tamamlandı

Operasyonu gerçekleştiren ekibi yöneten Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu, hızlı hareket ederek ameliyatla tümörü çıkarttıklarını belirtti.

Çobanoğlu, operasyon sonrası yara iyileşmesinin de başarılı şekilde tamamlandığını vurgulayarak, hastasının sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Baş-boyun bölgesinde meydana gelen tümörlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle uzun süre iyileşmeyen yaralar, boyundaki şişlikler, ses kısıklığı ve ağız içi yara gibi belirtileri bulunan kişilerin vakit kaybetmeden KBB uzmanlarına başvurması önemlidir. Erken teşhis tedavi sürecinin başarı şansını artırıyor. Ayrıca düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları da baş-boyun tümörlerinin önlenmesinde büyük önem arz eder."

KTÜ Farabi Hastanesi KBB Kliniğinde aldığı tedaviden son derece memnun kaldığını belirten 54 yaşındaki Seringül Karakaya, "Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu ve ekibi, benimle ilgilenerek her adımda yanımda oldu. Operasyon öncesi ve sonrasında sağladıkları bilgilendirme ve yakın iletişim süreci, beni oldukça rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Karakaya, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin, her türlü ihtiyacını karşıladığını ve tedavi sürecinde moralini yüksek tutmasını sağladığını vurgulayarak, sağlığına kavuşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.





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