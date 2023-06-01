Akçaabat'ta eski düğün salonu çok amaçlı spor merkezine dönüştürülüyor

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabatlılar için tam donanımlı spor merkezi oluşturulacağını bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyeti Akçaabat Belediyesine ait eski belediye binasındaki düğün salonunun, tadilattan geçirilerek her kesime hitap edebilecek çok amaçlı spor merkezine dönüştürüleceğini belirtti.



Akçaabat Belediyesince aynı anda birden çok yaş grubuna ve kişiye hizmet verebilecek kapasitede projelendirilerek tadilat işlemelerine başlanan merkezin yüzde 85'inin tamamlandığını ifade eden Ekim, iç duvarları, tavanı, elektrik, su, doğal gaz sistemleri, soyunma odaları ve lavaboları yapılan merkezde 2 büyük spor salonu kısmında da sona yaklaşıldığını kaydetti.



Ekim, spor merkezinin içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:



"Burada uzman antrenörler tarafından step, aerobik, pilates, karate, judo, jimnastik, eğitici, yaratıcı drama gibi birçok kurs ve daha fazlası verilebilecek. Spor merkezimizde 2 büyük spor salonu, kafeterya, teknolojik donanıma sahip derslik olacak. Spor merkezimizin bazı yerlerinde çocuklara ve sporculara yönelik tırmanma duvarları olacak, bazı duvarlarında ise yaş gruplarına göre eğitsel oyunlar yer alacak. Spor merkezimiz herkese hitap edecek. Bir aile düşünün, anne spor salonunda spor yaparken baba kafeteryada vakit geçirebilecek, çocuk çok amaçlı dersliğimizde yapılan etkinliklere katılabilecek."

Yediden yetmişe tüm Akçaabatlılar için tam donanımlı bir spor merkezi oluşturulacağını vurgulayan Ekim, "Akçaabatlılar hem ailecek verimli hem de ilgi alanlarına göre vakit geçirmiş olacaklar. Böylece spor kültürü küçükken ve ailede başlayacak. Her yaşta spor, aile boyu spor sloganıyla yola çıktık, alnımızın akıyla üstesinden gelip sözümüzü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.







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