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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynandı.

Antrenmana sağ alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle yurt dışına tedaviye giden Gbamin, Giresunspor karşılaşmasında kasık sakatlığı yaşayan Uğurcan Çakır, üst adalesinde zorlanma olan Bartra, sağ baldırında darbeye bağlı kanama olan Gomez ile sakatlığı devam eden Yusuf Yazıcı katılmadı. Denswil ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam etti.

Antrenman sonunda basın mensupları, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için pasta kesti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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