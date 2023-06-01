Trabzon'da, havaya ateş açan kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, evinin balkonundan 4 farklı tabancayla havaya ateş açan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye, bir kişinin 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminin ardından evinin balkonundan havaya ateş açtığı görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine savcılık harekete geçti.

Görüntülerde, belinden çıkardığı 4 farklı tabancayla havaya rastgele ateş açtığı tespit edilen E.B. hakkında Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.





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