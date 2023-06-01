Trabzon'da "13. Uluslararası Sanat Günleri" başladı

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TRABZON (AA) - Trabzon Sanatevinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlediği "13. Uluslararası Sanat Günleri" başladı.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'un, tarihi kimliği, kültür ve sanat şehri özelliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu söyledi.

Şehirlerin uluslararası etkinliklerle isimlerinden söz ettirdiğine dikkati çeken Genç, "Trabzon'umuz da böyle bir şehir. Bu tür etkinliklerden birinin 13'üncüsünü, bugün Sanatevimizle birlikte icra ediyoruz. Bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Genç, bütün bu kültürel ve sanatsal etkinliklerinin profesyonel şekilde icra edilebileceği bir kültür sanat merkezini de şehre kazandırmak istediğini kaydetti.

- "35 ayrı etkinlik gerçekleştirilecektir"

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, sanat etkinliklerine farklı bir anlayış getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Etkinliğe önemli isimlerin katılacağını ifade eden Taç, "Trabzon Sanatevi, bu yıl yurt içinden, yurt dışından ve yerelden sanatçıların katılımıyla farklı sanat disiplinlerinde etkinliklere ev sahipliği yapacak. 4 güne yayılan etkinliklerimizde sahne sanatları, görsel sanatlar ve yazım sanatları alanında 35 ayrı etkinlik gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç ve beraberindekiler, sanatevinin bahçesinde bulunan stantları gezerek, el sanatları ürünleriyle ilgili bilgi aldı.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Afganistan, Rusya, Suriye ve Gürcistan'dan sanatçıların yer aldığı etkinlik kapsamında resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri, dinleti, söyleşi, imza günü, konser gibi programlar organize edilecek.

13. Uluslararası Sanat Günleri 4 Haziran'da sona erecek.

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