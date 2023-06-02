Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze'den TTSO'ya ziyaret

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TRABZON (AA) - Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Japarizde, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.



Trabzon ile Gürcistan'ın yoğun ticari ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Japaridze, "Amacımız iş birliğini artırmaktır. Bu anlamda Gürcistan'da düzenlenen fuarlara Trabzon iş dünyasının yoğun şekilde ilgi göstermesi, Batum ve diğer bölgelerdeki Türk yatırımlarının hızla artmasını önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.



Çelebi ise Tiflis-Trabzon arasında direkt uçuş seferleri başlatılması için girişimlerde bulunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Direkt seferlerin, canlandırmaya çalıştığımız sağlık turizmi ve ticarete büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ayrıca Batum'da kurmayı planladığımız, üretim ve satışın yapılacağı Türk Yapı Market Projesi'ni takip ediyoruz. Başarılı olması halinde aynı konseptte Tiflis tarafında da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Amacımız, Gürcistan ile ilişkileri daha yoğun hale getirmektir."

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