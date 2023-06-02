Trabzon'da dereye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon-Maçka kara yolunun Esiroğlu Mahallesi mevkiinde, Şerafettin Tunç'un kullandığı 61 RE 275 plakalı kamyonet dereye yuvarlandı.



Sürücü ile araçtaki Teyfik Tunç'un yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kaza mahallinden alınan yaralılar, ambulanslara taşındı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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