Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri" başladı

TRABZON (AA) - Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri" başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliklerin açılış töreninde, Trabzon'un kültürü, sanatı ve tarihiyle öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Kadim şehir Trabzon'un zengin kültürel birikime sahip olduğunu yineleyen Ustaoğlu, kültürel değerlerin bir kez daha ziyaretçilerle buluşacağı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ferhat Davran ise Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla ülke genelinde pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş de hayat boyu öğrenmenin, öğrenen bireyden, öğrenen topluma dönüşümün anahtarı olduğunu dile getirdi.

Görmüş, Trabzon'da bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla düzenlenen 6 bin 767 kurs sayesinde, 129 bin 42 kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bakanlığımız, halk eğitim merkezlerine her yıl şehir nüfusunun yüzde 1'inin üzerinde katılım olmasını hedef gösterirken bizler şu an itibariyle yüzde 15,80'nin üzerine çıkmış durumdayız. Bu sonuçlar bizleri mutlu etmekte olup, her yıl yapacağımız çalışmalar için güç vermektedir." dedi.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezince koordine edilen, 18 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nin de aralarında yer aldığı kurum ve kuruluşun katılımıyla çeşitli ürünler tanıtıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.