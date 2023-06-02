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Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da sona erdi

AA

Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da sona erdi

TRABZON (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Trabzon'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki şampiyonada, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Genç erkekler kategorisinde Şanlıurfa Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci, Denizli Tavas Anadolu Lisesi takımı ikinci, Isparta Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi takımı ise üçüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi takımı birinciliği, Ordu Ünye Anadolu Lisesi takımı ikinciliği, Gaziantep Yeşilevler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi takımı da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu takdim etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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