Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da sona erdi

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TRABZON (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Trabzon'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki şampiyonada, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Genç erkekler kategorisinde Şanlıurfa Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci, Denizli Tavas Anadolu Lisesi takımı ikinci, Isparta Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi takımı ise üçüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi takımı birinciliği, Ordu Ünye Anadolu Lisesi takımı ikinciliği, Gaziantep Yeşilevler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi takımı da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu takdim etti.





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